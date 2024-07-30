Южная Корея создаст стратегическое командование для сдерживания КНДР

Командование будет отвечать за стратегические операции и направлено на усиление сдерживания растущих военных угроз со стороны Северной Кореи.

Новое стратегическое командование будет служить основным органом для сдерживания и реагирования на потенциальную северокорейскую ядерную атаку или атаку с применением оружия массового поражения. Оно будет использовать ключевые военные средства, включая баллистические ракеты "большой мощности" и силы специальных операций.

После утверждения, командование начнет свою работу примерно в октябре в южной части Сеула. Оно будет курировать ракетные, кибернетические, беспилотные подразделения и подразделения специальных операций, а также, при необходимости, некоторые силы ВМС и ВВС. Командование также возглавит усилия по интеграции передовых обычных сил Южной Кореи с ядерным потенциалом США.

Союзники настаивают на интеграции таких возможностей, чтобы лучше противостоять развивающимся ядерным угрозам Севера. В связи с этим ранее в этом месяце они подписали совместный руководящий документ по ядерному сдерживанию.

Новое командование будет служить аналогом Стратегического командования США, отвечающего за ядерный арсенал Вашингтона, и будет совместно работать над усилиями союзников по сдерживанию.

Помимо этого командование также сосредоточится на разработке "Корейского массированного наказания и возмездия" (KMPR), оперативного плана по выведению из строя руководства Севера в случае крупного конфликта, и платформы упреждающего удара Kill Chain - элементов военной системы сдерживания "по трем осям".