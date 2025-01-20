Південна Корея створить нову систему ПРО для захисту від артилерії КНДР
Південна Корея 20 січня офіційно заявила про початок розробки власної системи протиракетної оборони для захисту від можливих артилерійських обстрілів з боку КНДР. Роботи планують завершити до 2028 року.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
В державному агентстві із закупівель озброєнь Південної Кореї розповіли, що нова система ПРО буде схожа на ізраїльську систему "Залізний купол", і має зміцнити захист країни від артилерійських загроз від Північної Кореї.
На розробку системи протиракетної оборони південнокорейський уряд планує витратити 479,8 мільярда вон (329 мільйонів доларів США).
Як розповіли в Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA), система ПРО на низькій висоті (LAMD) буде призначена для одночасного перехоплення артилерійських снарядів.
Південнокорейські ЗМІ зазначають, це відбувається в рамках наміру зміцнити свої можливості протиповітряної оборони в Сеулі, оскільки КНДР має численні далекобійні артилерійські установки, розміщені в межах ширшої зони в районі столиці, де проживає половина з 51 мільйона жителів країни.
Також у DAPA поінформували, що нова система допоможе захистити ключові військові об'єкти у Південній Кореї від північнокорейської артилерійської загрози. Крім того, додали у відомстві, вона також сприятиме швидкому розгортанню інших систем.
Графічне зображення демонструє концептуальне представлення нової системи маловисотної протиракетної оборони у Південній Кореї (фото: Yonhap)
У проекті братимуть участь державне Агентство розвитку оборони та оборонні компанії Південної Кореї, такі як LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. і Hanwha Systems Co.
Нагадаємо, у травні 2023 року президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Південна Корея надасть Києву оборонну військову техніку, таку як зенітні системи, для відбиття атак РФ.
Тут варто зауважити, що Південна Корея є великим експортером зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння в рамках допомоги для України, посилаючись на ділові зв'язки з РФ та вплив Москви на КНДР, попри зростаючий тиск з боку Вашингтона та Європи з метою постачання зброї.
Але у квітні 2023-го президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вказав на можливість змін у позиції країни щодо надання допомоги Україні.
Додамо, у ЗМІ час від часу, зокрема на тлі військової співпраці КНДР та РФ, з'являлися повідомлення, що Сеул може надати України системи ППО і 155-мм снаряди. Підтвердження цьому немає.
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