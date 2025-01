Южная Корея создаст новую систему ПРО для защиты от артиллерии КНДР

В государственном агентстве по закупкам вооружений Южной Кореи рассказали, что новая система ПРО будет похожа на израильскую систему "Железный купол", и должна укрепить защиту страны от артиллерийских угроз от Северной Кореи.

На разработку системы противоракетной обороны южнокорейское правительство планирует потратить 479,8 миллиарда вон (329 миллионов долларов США).

Как рассказали в Администрации программы оборонных закупок (DAPA), система ПРО на низкой высоте (LAMD) будет предназначена для одновременного перехвата артиллерийских снарядов.

Южнокорейские СМИ отмечают, это происходит в рамках намерения укрепить свои возможности противовоздушной обороны в Сеуле, поскольку КНДР имеет многочисленные дальнобойные артиллерийские установки, размещенные в пределах более широкой зоны в районе столицы, где проживает половина из 51 миллиона жителей страны.

Также в DAPA проинформировали, что новая система поможет защитить ключевые военные объекты в Южной Корее от северокорейской артиллерийской угрозы. Кроме того, добавили в ведомстве, она также будет способствовать быстрому развертыванию других систем.

Графическое изображение демонстрирует концептуальное представление новой системы маловысотной противоракетной обороны в Южной Корее (фото: Yonhap)

В проекте будут участвовать государственное Агентство развития обороны и оборонные компании Южной Кореи, такие как LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. и Hanwha Systems Co.