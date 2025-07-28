Південна Корея рятується від мит Трампа через партнерство зі США: що пропонує Сеул

Дійсно, Південна Корея сподівається уникнути мит від Трампа, адже вони можуть сильно вдарити по її економіці. Саме тому Корея готова вкладати у розвиток американського суднобудування, допомагати з технологіями та інвестиціями.

Дана пропозиція має гучну назву - "Make American Shipbuilding Great Again".

Наразі Міністерство промисловості Південної Кореї не коментує ситуацію. Але в офісі президента вже підтвердили, що США зацікавлені, і обидві сторони шукають спільні умови для угоди.

Окрім суднобудування, на переговорах також розглядають і інші важливі теми: відкриття корейського ринку для американських агропродуктів, а також створення великого інвестиційного фонду, подібного до того, який вже діє між США і Японією. Але тут не все легко і просто - раніше спроби допустити до ринку американське м’ясо й рис викликали масові протести в Кореї.

При цьому всі розуміють, що часу залишилось мало. Якщо домовитися не вдасться, то вже з 1 серпня Корею очікують жорсткі мита, як це вже сталося з ЄС (15% на більшість товарів, включно з автівками) та Японією.

Попереду - фінальні перемовини. Міністри фінансів та зовнішньої політики Південної Кореї вже готуються до зустрічі зі своїми американськими колегами цього тижня. У Сеулі сподіваються, що нова угода дозволить уникнути економічного удару й закріпити стратегічну співпрацю між країнами.

Зазначимо, що минулого року експорт склав понад 40% ВВП країни, тож будь-яке обмеження для Південної Кореї - це серйозний ризик.