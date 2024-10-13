Південна Корея різко відповіла на погрози з боку КНДР

Йо Чжон
На дану заяву відреагувало
Північна Корея пригрозила "жахливою катастрофою" через нібито політ південнокорейських безпілотників над її столицею. На що Південна Корея різко відповіла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
Йо Чжон
На дану заяву відреагувало
Нагадаємо, що конфлікт між країнами триває протягом багатьох років, зокрема і через агресивну політику та риторику КНДР.
Однак напруженість загострилася в останні місяці, адже лідер Північної Кореї Кім Чен Ин посилив випробування зброї та погрози. Південна Корея у відповідь посилила спільні військові навчань з США.
У середу, 9 жовтня, КНДР заявила, що нібито назавжди заблокує свій кордон з Південною Кореєю та побудує оборонні споруди, щоб впоратися з силами Південної Кореї та США.
А вже 11 жовтня Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що нібито південнокорейські безпілотники були тричі зафіксовані у районі Пхеньяна - 3, 9 та 10 жовтня. КНДР стверджує, що дрони нібито розкидали пропагандистські листівки.
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