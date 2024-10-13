Південна Корея різко відповіла на погрози з боку КНДР

Конфлікт між Південною та Північною Кореєю

Нагадаємо, що конфлікт між країнами триває протягом багатьох років, зокрема і через агресивну політику та риторику КНДР.

Однак напруженість загострилася в останні місяці, адже лідер Північної Кореї Кім Чен Ин посилив випробування зброї та погрози. Південна Корея у відповідь посилила спільні військові навчань з США.

У середу, 9 жовтня, КНДР заявила, що нібито назавжди заблокує свій кордон з Південною Кореєю та побудує оборонні споруди, щоб впоратися з силами Південної Кореї та США.

А вже 11 жовтня Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що нібито південнокорейські безпілотники були тричі зафіксовані у районі Пхеньяна - 3, 9 та 10 жовтня. КНДР стверджує, що дрони нібито розкидали пропагандистські листівки.

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