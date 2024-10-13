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Южная Корея резко ответила на угрозы КНДР

Фото: Южная Корея резко ответила на угрозы со стороны КНДР (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Северная Корея пригрозила "ужасной катастрофой" из-за якобы полета южнокорейских беспилотников над ее столицей. На что Южная Корея резко ответила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Йо Чжон

На данное заявление отреагировало

 

Конфликт между Южной и Северной Кореей

Напомним, что конфликт между странами продолжается на протяжении многих лет, в том числе из-за агрессивной политики и риторики КНДР.

Однако напряженность обострилась в последние месяцы, ведь лидер Северной Кореи Ким Чен Ын усилил испытание оружия и угрозы. Южная Корея в ответ усилила совместные военные учения из США.

В среду 9 октября КНДР заявила, что якобы навсегда заблокирует свою границу с Южной Кореей и построит оборонительные сооружения, чтобы справиться с силами Южной Кореи и США.

А уже 11 октября Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что якобы южнокорейские беспилотники были трижды зафиксированы в районе Пхеньяна - 3, 9 и 10 октября. КНДР утверждает, что дроны якобы разбрасывали пропагандистские листовки.

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