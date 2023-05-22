Південна Корея ретельно вивчить список озброєнь, які запросив Зеленський

Про це заявив президент Юн Сок Йоль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Сеулі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, російські війська під час відступу залишили багато мін та руйнувань. "Ми хочемо допомогти якнайшвидше. Також президент Зеленський надав список озброєння. Ми його ретельно розглянемо", - сказав він.

Юн, який уперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах G7, сказав, що планує надати обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.