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Южная Корея тщательно изучит список вооружений, запрошенных Зеленским

Фото: Корея будет поставлять Украине вооружения (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Южная Корея "тщательно изучит" список вооружений, запрошенных президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил президент Юн Сок Йоль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Сеуле, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, российские войска при отступлении оставили много мин и разрушений. "Мы хотим помочь как можно быстрее. Также президент Зеленский предоставил список вооружений. Мы его тщательно рассмотрим", - сказал он.

Юн, который впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах G7, сказал, что планирует предоставить оборудование для разминирования и машины скорой помощи.

На прошлой неделе Южная Корея подписала соглашение с Украиной о своем плане предоставления пакета финансовой помощи в размере 130 млрд долларов.

Южная Корея, крупный производитель артиллерийских снарядов, заявила, что не поставляет летальное оружие Украине. Но президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сказал апреле, что его правительство может не "настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", если гражданские лица в Украине подвергнутся крупномасштабному нападению или из-за "ситуации, которую международное сообщество не может смириться".

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КореяОружие в Украине