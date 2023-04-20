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Південна Корея не постачає Україні озброєння, щоб зберегти відносини з РФ, - ЗМІ

Фото: Південна Корея не постачає Україні озброєння, щоб зберегти відносини із РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Південна Корея досі не постачає зброю Україні, щоб зберегти стабільні відносини з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Ми не робимо цього тому, що одночасно з тим, що Південна Корея активно підтримує міжнародне співтовариство заради захисту свободи громадян України, ми маємо стабільно управляти відносинами з Росією", - заявив неназваний південнокорейський чиновник під час брифінгу.

За словами чиновника, заява президента країни Юн Сок Єля про можливі постачання озброєння Києву в майбутньому була "теоретичною і всеосяжною".

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в інтерв'ю Reuters сказав, що його країна може розширити свою підтримку українцям, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, "якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян".

Таким чином, Сеул вперше заявив про готовність надати зброю Україні. Хоча більше року тому унеможливив надання летальної допомоги.

Також раніше глави МЗС Південної Кореї та Німеччини провели зустріч та обговорили ситуацію в Україні.

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