Південна Корея не постачає Україні озброєння, щоб зберегти відносини з РФ, - ЗМІ

Південна Корея досі не постачає зброю Україні, щоб зберегти стабільні відносини з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

"Ми не робимо цього тому, що одночасно з тим, що Південна Корея активно підтримує міжнародне співтовариство заради захисту свободи громадян України, ми маємо стабільно управляти відносинами з Росією", - заявив неназваний південнокорейський чиновник під час брифінгу.

За словами чиновника, заява президента країни Юн Сок Єля про можливі постачання озброєння Києву в майбутньому була "теоретичною і всеосяжною".

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в інтерв'ю Reuters сказав, що його країна може розширити свою підтримку українцям, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, "якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян".