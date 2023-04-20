Южная Корея не поставляет Украине вооружение, чтобы сохранить отношения с РФ, - СМИ

Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы сохранить стабильные отношения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией", - заявил неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга.

По словам чиновника, заявление президента страны Юн Сок Еля о возможных поставках вооружения Киеву в будущем было "теоретическим и всеобъемлющим".

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в интервью Reuters сказал, что его страна может расширить свою поддержку украинцам, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, "если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан".