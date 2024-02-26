ua en ru
Пн, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Південна Корея посилить експортний контроль для РФ і Білорусі: яких товарів торкнеться

Понеділок 26 лютого 2024 05:55
UA EN RU
Південна Корея посилить експортний контроль для РФ і Білорусі: яких товарів торкнеться Фото: Південна Корея посилить експортний контроль для товарів у РФ і Білорусь (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Південна Корея посилить експортний контроль до Росії та Білорусі щодо товарів, які потенційно можуть бути використані у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

В уряді країни було зроблено відповідну заяву після того, як минулого тижня Сеул додав 682 предмети, які мають фактичне або потенційне військове використання, до списку товарів, заборонених до відправки до Росії та Білорусі.

"Міністерство сприятиме здійсненню експортного контролю в рамках зв'язків із відповідними організаціями, оскільки буде більше спроб ухилитися від експортного контролю та шукати шляхи незаконних поставок", - йдеться у заяві Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики.

Зазначається, що Міністерство приділятиме особливу увагу моніторингу експорту "загальних високопріоритетних товарів", включаючи мікрочіпи, які можна використовувати у дронах, з іншими країнами-партнерами.

Південна Корея також докладе зусиль в інформуванні експортерів про оновлений список контрольованої продукції, щоб запобігти несанкціонованому експорту через недостатню обізнаність.

Напередодні уряд також заявив, що веде розслідування щодо південнокорейської компанії, яка потрапила під санкції США через її передбачуваний зв'язок із Росією. Йдеться про Daesung International Trading.

Санкції Південної Кореї проти РФ та Білорусі

Сеул значно розширив експортні обмеження щодо Мінська та Москви у квітні минулого року, тоді список збільшився з 57 до 798 позицій, до нього додали промислове та будівельне обладнання, продукцію сталеливарної та хімічної промисловості, а також деталі для автомобілів, які коштують дорожче за 50 тисяч доларів. .

Крім цього, Південна Корея у лютому додала майже 700 товарів, таких як акумулятори та великі транспортні засоби, до списку експортних обмежень у відповідь на вторгнення Кремля в Україну. У новий список також потрапили старі автомобілі з двигунами об'ємом 2000 куб. см і вище, на які припадала більша частина експорту автомобілів з Південної Кореї до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Південна Корея
NEWS
Російські війська з великими зусиллями намагаються просунутися в Роботине: карти ISW
Російські війська з великими зусиллями намагаються просунутися в Роботине: карти ISW
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним