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Південна Корея цього тижня запровадить жорсткішу заборону на експорт товарів до РФ і Білорусі

Вівторок 20 лютого 2024 09:44
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Південна Корея цього тижня запровадить жорсткішу заборону на експорт товарів до РФ і Білорусі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Південна Корея почне застосовувати більш жорсткий експортний контроль щодо Росії та Білорусі цього тижня. Зокрема, Сеул додасть майже 700 товарів, таких як акумулятори та великі транспортні засоби, до списку експортних обмежень у відповідь на вторгнення Кремля в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Відповідно до перегляду державних правил торгівлі стратегічними товарами, Південна Корея додала 682 предмети з фактичним або потенційним військовим використанням до списку товарів, заборонених до постачання в Росію і Білорусь, згідно з даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики.

Нове правило збільшить загальну кількість товарів у списку до 1159, до числа яких увійдуть важка будівельна техніка, акумуляторні батареї, компоненти літаків і машини.

Зміни набудуть чинності в суботу, 24 лютого.

До нового списку також потрапили старі автомобілі з двигунами об'ємом 2 000 куб. см і вище, на які припадала більша частина експорту автомобілів з Південної Кореї в Росію.

Поставки цих автомобілів в обидві країни заборонені в принципі, хоча корейський уряд розглядатиме "виняткові випадки" в кожному конкретному випадку. Відповідно до схеми експортного контролю Південної Кореї вони не належать до категорії стратегічних товарів.

Санкції Південної Кореї проти РФ та Білорусі

Сеул значно розширив санкції щодо Мінська і Москви у квітні минулого року - тоді список збільшився з 57 до 798 позицій, до нього додали промислове і будівельне устаткування, продукцію сталеливарної та хімічної промисловості, а також деталі для автомобілів, що коштують дорожче 50 тисяч доларів.

Крім цього, Південна Корея регулярно надає допомогу для забезпечення розмінування територій України в результаті російського вторгнення. Крім того, східні партнери надсилають і гуманітарну допомогу.

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