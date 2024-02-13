Південна Корея пригрозила КНДР відповіддю за нові випробування ракет

Напередодні Північна Корея заявила, що розробила керовану реактивну систему залпового вогню калібру 240 мм і систему балістичного контролю для розширення свого арсеналу зброї.

Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) заявив, що виявив і проконтролював випробувальні стрільби Північної Кореї в режимі реального часу в неділю вдень і спільно зі Сполученими Штатами проаналізував їхні характеристики.

"Наші збройні сили підтримують позицію, здатну дати нездоланну відповідь на артилерійські провокації Північної Кореї, постійно відстежуючи розвиток її озброєнь і зміцнюючи наші можливості стримування і реагування", - заявив представник ОКНШ полковник Лі Сун Чжун.

Лі сказав, що військові не одразу оприлюднили інформацію, оскільки ракетна установка не підпадає під рамки розкриття інформації, як зазначено в протоколі. Зазвичай ОКНШ розкриває інформацію про випробування балістичних ракет і великих озброєнь Півночі.

За даними військових джерел, КНДР провів випробувальні стрільби з реактивної системи залпового вогню в бік Жовтого моря з району поблизу західного портового міста Нампхо в неділю.

Відомо, що 240-міліметрова система залпового вогню Півночі розгорнута поблизу кордону, становлячи потенційну загрозу для столиці Півдня. Останнє випробування було проведено всього за кілька днів до дня народження покійного лідера Кім Чен Іра.