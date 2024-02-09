Кім Чен Ин заявив про своє "законне право" знищити Південну Корею

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що у нього є "законне право" знищити Південну Корею. Він укотре погрожує своєму сусідові після того, як на початку року виключив концепцію мирного об'єднання з національної політики КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Кім заявив, відвідуючи Міністерство оборони і відзначаючи річницю заснування армії, що "маріонетки" Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяну зі співпраці і "прагнуть поглинути свого сусіда".

Тому, за словами лідера КНДР, правильно називати Південну Корею "головним ворогом", і на підставі цієї законності "її можна атакувати і знищити в будь-який час".

За його словами, під час візиту до нього приєдналася "шановна дочка" Кіма. Хоча режим Північної Кореї діє за примхою Кіма, закони забезпечують формальну основу для діяльності держави.

Парламент Північної Кореї скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю, вбивши клин між сусідами ще глибше.

Від початку року режим Кіма посилив кампанію тиску на Південну Корею, провівши випробування крилатих ракет, погрозливі висловлювання на адресу Сеула та знесення пам'ятника в Пхеньяні, що символізував надії на об'єднання.

Провокації Північної Кореї

Протягом останніх тижнів лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання та готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Зокрема, він закликав зміцнити військово-морські сили країни для "посилення підготовки до війни" та захисту морського суверенітету. А КНДР протягом тижняпровела три раунди запусків крилатих ракет, у тому числі й тестові випробування нового стратегічного крилатого ракети, що запускається з підводного човна.

Водночас, ЗМІ пишуть і про те, що Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, оскільки темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.

Тим часом Південна Корея висловила невдоволення Росії через співпрацю з КНДР.

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