Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

В Інституті фундаментальних наук Кореї заявили, що це найглибший підземний дослідницький центр країни. Він знаходиться під горою Ємі у східній провінції Канвондо. Проте відкриється центр лише наступного року.

Лабораторія має площу 3000 квадратних метрів, на ній одночасно можуть проводити понад 10 видів експериментальних досліджень.

Проект вартістю у 21,8 млн доларів розпочали у 2017 році. Він спрямований на дослідження створення Всесвіту та його складу шляхом виявлення темної матерії та вимірювання маси нейтрино.

Вчені пояснили, що темна матерія відноситься до компонента Всесвіту, присутність якого визначається його гравітаційним тяжінням. На його частку припадає близько 30% матерії Всесвіту, але точна природа її нині невідома.

Зазначається, що нейтрино - це дуже маленька електрично нейтральна частка, що входить до складу елементів.

У Кореї заявляють, що підземна лабораторія допоможе дослідникам виявляти сигнали цих маловідомих матеріалів без фонового шуму або променів ззовні.