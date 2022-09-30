Зонд NASA сфотографував крижану поверхню Юпітера: вражаючий кадр
Космічний зонд Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Juno зробив нову вражаючу фотографію Юпітера.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).
На фотографії було зафіксовано поверхню поблизу екватора Європи. Кадр було зроблено 29 вересня, кпід час максимального наближення космічного апарата на сонячних батареях - на відстані приблизно 352 кілометри.
Зазначається, що це третій раз в історії, коли відбувся проліт нижче 500 кілометрів та найближчий огляд екватора Європа.
Варто додати, що Європа є шостим за величиною супутником у Сонячній системі.
Фото: зонд NASA сфотографував крижану поверхню Юпітера (flickr.com)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX здійснила черговий успішний запуск супутників Starlink у космос.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.