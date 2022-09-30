Зонд NASA сфотографував крижану поверхню Юпітера: вражаючий кадр

Космічний зонд Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Juno зробив нову вражаючу фотографію Юпітера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

На фотографії було зафіксовано поверхню поблизу екватора Європи. Кадр було зроблено 29 вересня, кпід час максимального наближення космічного апарата на сонячних батареях - на відстані приблизно 352 кілометри.

Зазначається, що це третій раз в історії, коли відбувся проліт нижче 500 кілометрів та найближчий огляд екватора Європа.

Варто додати, що Європа є шостим за величиною супутником у Сонячній системі.

Фото: зонд NASA сфотографував крижану поверхню Юпітера (flickr.com)