ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Южная Корея построила под землей лабораторию для исследования Вселенной

Новина українською →
Сеул, Среда 05 октября 2022 15:26
Южная Корея построила под землей лабораторию для исследования Вселенной Фото: Корея построила подземную лабораторию, чтобы исследовать Вселенную (wikimedia_org)
Автор: Наталья Юрченко

Южная Корея построила на глубине 1100 метров уникальную лабораторию. Ученые собираются исследовать тайны Вселенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В Институте фундаментальных наук Кореи заявили, что это самый глубокий подземный исследовательский центр в стране. Он находится под горой Йеми в восточной провинции Канвондо. Однако откроется центр только в следующем году.

Лаборатория имеет площадь 3000 квадратных метров, на ней одновременно могут проводить более 10 видов экспериментальных исследований.

Проект стоимостью в 21,8 млн долларов начали в 2017 году. Он направлен на исследование создания Вселенной и ее состава путем обнаружения темной материи и измерения массы нейтрино.

Ученые объяснили, что темная материя относится к компоненту Вселенной, присутствие которого определяется его гравитационным притяжением. На его долю приходится около 30% материи Вселенной, но точная природа ее в настоящее время неизвестна.

Отмечается, что нейтрино - это очень маленькая электрически нейтральная частица, входящая в состав элементов.

В Корее заявляют, что подземная лаборатория поможет исследователям обнаруживать сигналы этих малоизвестных материалов без фонового шума или лучей извне.

Напомним, что NASA удалось сфотографировать ледяную поверхность спутника Юпитера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея Вселенная
NEWS
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться