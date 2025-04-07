Південна Корея планує провести дострокові вибори президента в червні

Уряд Південної Кореї вирішив провести президентські вибори 3 червня цього року після усунення колишнього президента Юн Сок Йоля Конституційним судом.

Цю дату планується підтвердити на засіданні Кабінету міністрів цього тижня, повідомив високопоставлений чиновник у понеділок.

За словами джерела Yonhap, виконувач обов'язків президента Хан Дак Су має затвердити графік виборів на засіданні уряду у вівторок.

Вибори повинні відбутися протягом 60 днів після того, як Конституційний суд усунув Юна з посади минулої п’ятниці через його невдалу спробу ввести воєнний стан.

Прецедент з достроковими виборами вже був, коли 9 травня 2017 року пройшли вибори після усунення колишнього президента Пак Кин Хе.

Національна виборча комісія розпочне дострокову реєстрацію кандидатів одразу після ухвалення рішення Конституційним судом.

Кандидати повинні будуть зареєструватися до 11 травня, а офіційний період агітації може початися 12 травня.

Важливо, що закон вимагає від державного службовця, який балотується на пост президента, подати у відставку за 30 днів до виборів, що встановлює крайній термін для балотування на 4 травня.