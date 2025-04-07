Южная Корея планирует провести досрочные выборы президента в июне

Южная Корея планирует провести досрочные президентские выборы в июне. В частности это инициировано после отстранения Юн Сок Йоля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Правительство Южной Кореи решило провести президентские выборы 3 июня этого года после отстранения бывшего президента Юн Сок Йоля Конституционным судом.
Эту дату планируется подтвердить на заседании Кабинета министров на этой неделе, сообщил высокопоставленный чиновник в понедельник.
По словам источника Yonhap, исполняющий обязанности президента Хан Дак Су должен утвердить график выборов на заседании правительства во вторник.
Выборы должны состояться в течение 60 дней после того, как Конституционный суд отстранил Юна от должности в прошлую пятницу из-за его неудачной попытки ввести военное положение.
Прецедент с досрочными выборами уже был, когда 9 мая 2017 года прошли выборы после отстранения бывшего президента Пак Кын Хе.
Национальная избирательная комиссия начнет досрочную регистрацию кандидатов сразу после принятия решения Конституционным судом.
Кандидаты должны будут зарегистрироваться до 11 мая, а официальный период агитации может начаться 12 мая.
Важно, что закон требует от государственного служащего, который баллотируется на пост президента, подать в отставку за 30 дней до выборов, что устанавливает крайний срок для баллотирования на 4 мая.
В декабре 2024 года президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение.
Причиной решения была попытка устранить от доминирования в парламенте оппозиционных политсил, в частности Демократической партии. По словам Юна, партия демонстрировала приверженность Северной Корее, блокировала работу правительства и вредила государственным интересам.
Правительство и парламент отказались поддержать военное положение и обязали Юна отменить его. Режим длился около 6 часов, но стал началом политического кризиса в стране.
После инцидента против Юна было возбуждено уголовное дело и отстранен от должности президента.
В середине декабря контролируемая оппозицией Национальная ассамблея объявила импичмент. Его обвиняют в нарушении Конституции и законов путем объявления военного положения 3 декабря, введения войск в Национальную ассамблею, чтобы помешать законодателям проголосовать за указ, и выдачи приказа об аресте политиков.
Помимо процесса импичмента, Юн проходит по уголовному делу по обвинению в подстрекательстве к мятежу из-за своего предложения о введении военного положения, предусматривающего максимальное наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.