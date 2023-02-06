Південна Корея планує брати участь у відновленні української енергетики

Південна Корея хоче брати участь у проектах відновлення українських енергооб'єктів, які пошкодили росіяни за допомогою атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

За інформацією відомства, відбулася зустріч голови Міненерго Германа Галущенка та посла Південної Кореї в Україні Хьонга Те Кіма. У ході переговорів південнокорейського дипломата повідомили про стан української енергосистеми після ударів росіян.

За словами Галущенка, зараз перспективними напрямками для співпраці між Україною та Південною Кореєю є атомна енергетика та розвиток відновлюваних джерел енергії.

Міністр запропонував послу налагодити співпрацю між країнами для обміну інформацією щодо технологій захисту та безпеки енергооб'єктів.

"Хьонг Те Кім підтвердив наміри його країни і надалі підтримувати український енергетичний сектор, наголосивши на зацікавленості корейської сторони брати участь у середньо- та довгострокових проектах з відновлення української енергетики", - сказано в повідомленні міністерства.