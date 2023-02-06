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Южная Корея планирует участвовать в восстановлении украинской энергетики

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 февраля 2023 19:59
Южная Корея планирует участвовать в восстановлении украинской энергетики Фото: глава Минэнерго Украины Герман Галущенко и посол Южной Кореи в Украине Хенг Те Ким (mev.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Южная Корея хочет участвовать в проектах по восстановлению украинских энергообъектов, которые повредили россияне при помощи атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

По информации ведомства, состоялась встреча главы Минэнерго Германа Галущенко и посла Южной Кореи в Украине Хенга Те Кима. В ходе переговоров южнокорейского дипломата проинформировали о состоянии украинской энергосистемы после ударов россиян.

По словам Галущенко, сейчас перспективными направлениями для сотрудничества между Украиной и Южной Кореей являются атомная энергетика и развитие возобновляемых источников энергии.

Министр предложил послу наладить сотрудничество между странами для обмена информацией о технологиях защиты и безопасности энергообъектов.

"Хенг Те Ким подтвердил намерения его страны и дальше поддерживать украинский энергетический сектор, подчеркнув заинтересованность корейской стороны участвовать в средне- и долгосрочных проектах по восстановлению украинской энергетики", - сказано в сообщении министерства.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную помощь Украине.

Также мы писали, что Пентагон попросил у Южной Кореи предоставить Украине часть военного оборудования.

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