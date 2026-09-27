Південна Корея підтвердила, що знала про заяву Зеленського щодо полонених КНДР

Як сказав високопоставлений представник адміністрації президента Південної Кореї, Сеул через дипломатичні канали отримав інформацію про те, що у виступі Зеленського може йтися про передачу двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї.

"Українська сторона заздалегідь повідомила нас і попросила нашого розуміння", – сказав представник адміністрації президента Південної Кореї.

Водночас він зазначив, що Київ не повідомив точного формулювання майбутньої заяви та ступеня її публічності.

"Ми знали через дипломатичні канали про можливість того, що такий зміст щодо репатріації північнокорейських військовополонених може бути включений, але було незрозуміло, як саме це питання буде сформульовано", – пояснив чиновник.

Що заявив Зеленський

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку Зеленський розповів, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військових, яких українські сили захопили в полон у Курській області Росії у 2025 році.

За словами українського президента, Північна Корея направила до Росії тисячі військовослужбовців для участі у війні проти України. Зеленський також розповів, що один із захоплених північнокорейських військових намагався накласти на себе руки.

Напередодні президент Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав розголошення інформації про передачу військовополонених "глибоко прикрим". Він заявив, що питання їхньої репатріації є надзвичайно чутливим і має значні наслідки для дипломатії, національної безпеки та ситуації на Корейському півострові.

За словами південнокорейського чиновника, Сеул раніше пояснив Києву, що питання передачі північнокорейських військових має залишатися непублічним. У Південній Кореї хотіли врегулювати ситуацію якомога швидше та непомітніше.

У Сеулі наголошують, що питання північнокорейських військовополонених має вирішуватися з урахуванням їхньої власної волі, південнокорейського законодавства, міжнародного права та гуманітарних принципів.