Южная Корея подтвердила, что знала о заявлении Зеленского по поводу пленных КНДР

Как сказал высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи, Сеул через дипломатические каналы получил информацию о том, что в выступлении Зеленского речь может идти о передаче двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.

"Украинская сторона заранее сообщила нам и попросила нашего понимания", – сказал представитель администрации президента Южной Кореи.

В то же время он отметил, что Киев не сообщил точной формулировки будущего заявления и степени его публичности.

"Мы знали через дипломатические каналы о возможности того, что такое содержание по репатриации северокорейских военнопленных может быть включено, но было непонятно, как именно этот вопрос будет сформулирован", – пояснил чиновник.

Что заявил Зеленский

Выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, Зеленский рассказал, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военных, которых украинские силы захватили в плен в Курской области России в 2025 году.

По словам украинского президента, Северная Корея направила в Россию тысячи военнослужащих для участия в войне против Украины. Зеленский также рассказал, что один из захваченных северокорейских военных пытался покончить с собой.

Накануне президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал разглашение информации о передаче военнопленных "глубоко досадным". Он заявил, что вопрос их репатриации чрезвычайно чувствительный и имеет значительные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове.

По словам южнокорейского чиновника, Сеул ранее объяснил Киеву, что вопрос передачи северокорейских военных должен оставаться непубличным. В Южной Корее хотели урегулировать ситуацию как можно быстрее и незаметнее.

В Сеуле подчеркивают, что вопросы северокорейских военнопленных должны решаться с учетом их собственной воли, южнокорейского законодательства, международного права и гуманитарных принципов.