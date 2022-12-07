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Южная Корея передала Украине партию пикапов и экскаваторов (фото)

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Среда 07 декабря 2022 16:12
Южная Корея передала Украине партию пикапов и экскаваторов (фото) Фото: Южная Корея передала Украине партию пикапов и экскаваторов (facebook.com/UkrEmbassyKorea)
Автор: Дмитрий Браславский

Южная Корея отправила Украине 100 пикапов и 5 мини-экскаваторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Посольства Украины в Республике Корея.

"Из порта города Инчхон в Украину отправлено 100 автомобилей пикап Ssang Yong Musso", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было отправлено 5 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z. В Посольстве сообщили, что эта помощь чисто гуманитарная.

Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко ранее рассказывал о планах передачи 20 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z.

Напомним, что Южная Корея передаст Украине 20 высокомощных генераторов и пять мини-экскаваторов.

Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 млрд долларов помощи. В следующем году эта сумма увеличится.

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