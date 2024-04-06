Південна Корея передала Україні 70 машин швидкої допомоги
Уряд Південної Кореї передав Міністерству охорони здоров'я України 70 машин швидкої допомоги для надання невідкладної медичної допомоги під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету Міністрів України.
Раніше в Україну вже доставили 30 автомобілів від Сеула. Сумарно за останні місяці Південна Корея передала Україні як гуманітарну допомогу 100 "швидких".
Зазначається, що автомобілі будуть використовуватися для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримання життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.
"Швидкі" оснащені обладнанням, що дозволяє надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування.
Допомога Україні від Південної Кореї
У вересні стало відомо, що Південна Корея надасть Україні фінансову допомогу з відновлення. Її розмір становить 2,3 млрд доларів.
Пізніше Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що на першому етапі кредити від Південної Кореї можуть бути залучені на постачання обладнання, а з 2025 року - на відновлення.
Також Сеул найближчим часом надасть 12 млн доларів на військову реабілітацію через Цільовий фонд НАТО для України. Військово-медичний клінічний реабілітаційний центр НАТО забезпечує хірургічне втручання, психологічне лікування, дослідження, освіту та навчання для поранених українських солдатів.
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