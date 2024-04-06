Южная Корея передала Украине 70 машин скорой помощи

Правительство Южной Кореи передало Министерству здравоохранения Украины 70 машин скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Ранее в Украину уже было доставлено 30 автомобилей от Сеула. Суммарно за последние месяцы Южная Корея передала Украине в качестве гуманитарной помощи 100 "скорых". Отмечается, что автомобили будут использоваться для оказания необходимой помощи пациентам, нуждающимся в дополнительных мерах для поддержания жизни во время транспортировки в больницы и между больницами. "Скорые" оснащены оборудованием, которое позволяет оказывать жизненно необходимую помощь пациентам во время медицинской транспортировки.