Південна Корея оголосила надзвичайний стан через лісові пожежі

У п'ятницю пожежники щосили намагалися загасити пожежі, що спалахнули в південному окрузі Санчхон, а також інші - щонайменше в трьох різних регіонах на півдні країни. Лісова служба Кореї повідомила, що пожежа в Санчхоні, внаслідок якої загинули 4 людини і ще 6 дістали поранення, була локалізована на 25% станом на вечір суботи.

Там додали, що влада мобілізувала десятки транспортних засобів і сотні співробітників для гасіння пожежі, яка знищила близько 847 гектарів землі і змусила близько 260 жителів Санчхона евакуюватися.

За даними Міністерства внутрішніх справ і безпеки Південної Кореї, близько 620 жителів південно-східного міста Ульсан і прилеглої провінції Кенсан сховалися від лісових пожеж, що почалися в суботу.

Міністерство також повідомило, що країна оголосила режим надзвичайного стану в південних регіонах, щоб полегшити мобілізацію ресурсів для локалізації пожеж, і позначила Санчхон як особливу зону лиха.

ЗМІ зазначають, що пожежі в країні відбуваються в той час, коли Південна Корея переживає одну з найбільших політичних нестабільностей за останні десятиліття. Вона була спричинена короткочасним оголошенням воєнного стану президентом Юн Сок Єлем у грудні. Наразі країною керує міністр фінансів Чхве Сан Мок як виконувач обов'язків президента.