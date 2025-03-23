Южная Корея объявила чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

В пятницу пожарные изо всех сил пытались потушить пожары, вспыхнувшие в южном округе Санчхон, а также другие - как минимум в трех разных регионах на юге страны. Лесная служба Кореи сообщила, что пожар в Санчхоне, в результате которого погибли 4 человека и еще 6 получили ранения, был локализован на 25% по состоянию на вечер субботы.

Там добавили, что власти мобилизовали десятки транспортных средств и сотни сотрудников для тушения пожара, который уничтожил около 847 гектаров земли и вынудил около 260 жителей Санчхона эвакуироваться.

По данным Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, около 620 жителей юго-восточного города Ульсан и близлежащей провинции Кенсан укрылись от лесных пожаров, начавшихся в субботу.

Министерство также сообщило, что страна объявила режим чрезвычайного положения в южных регионах, чтобы облегчить мобилизацию ресурсов для локализации пожаров, и обозначила Санчхон как особую зону бедствия.

СМИ отмечают, что пожары в стране происходят в то время, когда Южная Корея переживает одну из самых больших политических нестабильностей за последние десятилетия. Она была вызвана кратковременным объявлением военного положения президентом Юн Сок Елем в декабре. В настоящее время страной руководит министр финансов Чхве Сан Мок в качестве исполняющего обязанности президента.