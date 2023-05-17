Південна Корея надасть Україні допомогу на 130 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство фінансів Південної Кореї повідомило, що міністр Чу Кен Хо та міністр економіки України Юлія Свириденко, які прибули до Сеулу для участі у конференції, підписали угоду про пакет, який складатиметься з пожертв та кредитів.

Але президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав минулого місяця, що його уряд може не "наполягати тільки на гуманітарній чи фінансовій підтримці", якщо цивільні особи в Україні піддадуться. великомасштабному нападу або через "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може змиритися".