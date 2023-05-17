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Південна Корея надасть Україні допомогу на 130 млн доларів

Фото: Корея надасть Україні 130 млн доларів допомоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Південна Корея надасть Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 130 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів Південної Кореї повідомило, що міністр Чу Кен Хо та міністр економіки України Юлія Свириденко, які прибули до Сеулу для участі у конференції, підписали угоду про пакет, який складатиметься з пожертв та кредитів.

Але президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав минулого місяця, що його уряд може не "наполягати тільки на гуманітарній чи фінансовій підтримці", якщо цивільні особи в Україні піддадуться. великомасштабному нападу або через "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може змиритися".

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Корея