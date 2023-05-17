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Южная Корея предоставит Украине помощь на 130 млн долларов

Фото: Корея предоставит Украине 130 млн долларов помощи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Южная Корея предоставит Украиной пакет финансовой помощи в размере 130 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов Южной Кореи сообщило, что министр Чу Кён Хо и министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибывшие в Сеул для участия в конференции, подписали соглашение о пакете, который будет состоять из пожертвований и кредитов.

Южная Корея, крупный производитель артиллерийских снарядов, заявила, что не поставляет летальное оружие Украине.Но президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сказал в прошлом месяце, что его правительство может не "настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", если гражданские лица в Украине подвергнутся крупномасштабному нападению или из-за "ситуации, которую международное сообщество не может смириться".

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Корея