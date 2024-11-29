Південна Корея надала Україні першу бюджетну допомогу: куди підуть кошти

Україна отримала фінансову допомогу в розмірі 100 мільйонів доларів від Південної Кореї. Кошти будуть спрямовані на зміцнення соціальної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

"Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери", - додав Шмигаль.

За його словами, у 2024 році було укладено угоду між урядами країн, яка відкриває можливість залучення фінансування до 2,1 мільярда доларів.

Підтримка України з боку Південної Кореї

Південна Корея підтримує Україну під час повномасштабної війни, надаючи гуманітарну та фінансову допомогу. Зокрема, країна направляє кошти на відновлення інфраструктури, підтримку соціальних програм і подолання гуманітарної кризи.

Окрім фінансових ресурсів, Південна Корея підтримує Україну на міжнародній арені, закликаючи до дотримання міжнародного права та засуджуючи агресію.

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров здійснив візит до Сеулу, де провів переговори з високопосадовцями Південної Кореї. Під час зустрічей обговорювалися питання співпраці у сфері безпеки, зокрема можливості посилення обороноздатності України в умовах війни.

Як пишуть ЗМІ, Київ планував закупити у Сеулу озброєння, яке б допомогло у протистоянні російській армії, але отримав відмову.