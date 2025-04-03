Південна Корея надала Україні новий пакет допомоги на 100 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х .

"Я був радий поспілкуватися з Чо Те Юлем (міністром закордонних справ Південної Кореї - ред.) і подякувати Республіці Корея за її підтримку, в тому числі за сьогоднішній новий пакет допомоги у розмірі 100 млн доларів", - написав Сибіга.

Міністр привітав участь свого південнокорейського колеги в сьогоднішньому засіданні міністрів НАТО як знак того, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана.

"Ми обговорили зміцнення наших зв'язків і спільні зусилля з протидії поглибленню співпраці між Росією і КНДР, яка загрожує обом нашим регіонам", - додав глава МЗС України.