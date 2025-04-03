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Южная Корея предоставила Украине новый пакет помощи на 100 млн долларов

Четверг 03 апреля 2025 21:51
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Южная Корея предоставила Украине новый пакет помощи на 100 млн долларов Фото: министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юль и глава МИД Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Татьяна Степанова

Южная Корея предоставила Украине новый пакет помощи. Его стоимость 100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

"Я был рад пообщаться с Чо Тэ Юлем (министром иностранных дел Южной Кореи - ред.) и поблагодарить Республику Корея за ее поддержку, в том числе за сегодняшний новый пакет помощи в размере 100 млн долларов", - написал Сибига.

Министр приветствовал участие своего южнокорейского коллеги в сегодняшнем заседании министров НАТО как знак того, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана.

"Мы обсудили укрепление наших связей и совместные усилия по противодействию углублению сотрудничества между Россией и КНДР, которое угрожает обоим нашим регионам", - добавил глава МИД Украины.

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи

Отметим, Южная Корея поддерживает Украину во время полномасштабной войны с Россией, предоставляя гуманитарную и финансовую помощь. В частности, страна направляет средства на восстановление инфраструктуры, поддержку социальных программ и преодоление гуманитарного кризиса.

Кроме финансовых ресурсов, Южная Корея поддерживает Украину на международной арене, призывая к соблюдению международного права и осуждая агрессию.

В ноябре прошлого года Украина получила финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов от Южной Кореи. Средства направили на укрепление социальной сферы.

Однако, как сообщали ранее СМИ, Киев планировал закупить у Сеула вооружение, которое бы помогло в противостоянии российской армии, но получил отказ.

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