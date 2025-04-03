Южная Корея предоставила Украине новый пакет помощи на 100 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х .

"Я был рад пообщаться с Чо Тэ Юлем (министром иностранных дел Южной Кореи - ред.) и поблагодарить Республику Корея за ее поддержку, в том числе за сегодняшний новый пакет помощи в размере 100 млн долларов", - написал Сибига.

Министр приветствовал участие своего южнокорейского коллеги в сегодняшнем заседании министров НАТО как знак того, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана.

"Мы обсудили укрепление наших связей и совместные усилия по противодействию углублению сотрудничества между Россией и КНДР, которое угрожает обоим нашим регионам", - добавил глава МИД Украины.