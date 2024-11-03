Південна Корея може посилити підтримку України через північнокорейські війська в РФ, - ISW

"Південна Корея дала зрозуміти про можливу готовність посилити підтримку України на тлі сигналів української розвідки, що тривають, про розміщення північнокорейських сил поблизу кордону Росії з Україною", - йдеться у звіті.

Публікуючи висновок, аналітики посилаються на заяву південнокорейського глави МЗС Чо Те Юля. Він заявив 1 листопада, що "розглядаються всі можливі сценарії" у відповідь на питання про можливе відправлення зброї в Україну після розміщення військ КНДР у Росії. Чо підкреслив, що країна стежитиме за участю північнокорейських військ у РФ та "вигодами", які Північна Корея отримує від російської держави. Зокрема, щоб визначити курс дій.

У суботу, 2 листопада, Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що минулого тижня російські війська перекинули 7 тисяч додаткових військовослужбовців КНДР у невказані райони поблизу кордону з Україною.

За даними розвідки, росіяни озброїли корейців:

60-мм мінометами;

автоматами АК-12;

кулеметами РПК/ПКМ;

снайперськими гвинтівками СВД/НВЧ;

протитанковими керованими ракетами (ПТРК) "Фенікс" та протитанковими гранатометами РПГ-7.

Крім того, війська КНДР були оснащені деякими приладами нічного бачення, тепловізорами та іншим оптичним обладнанням.