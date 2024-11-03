Південна Корея може посилити підтримку України через північнокорейські війська в РФ, - ISW

Підтримка України з боку Південної Кореї може посилитись. Причиною цього є присутність військ КНДР у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Південна Корея дала зрозуміти про можливу готовність посилити підтримку України на тлі сигналів української розвідки, що тривають, про розміщення північнокорейських сил поблизу кордону Росії з Україною", - йдеться у звіті.
Публікуючи висновок, аналітики посилаються на заяву південнокорейського глави МЗС Чо Те Юля. Він заявив 1 листопада, що "розглядаються всі можливі сценарії" у відповідь на питання про можливе відправлення зброї в Україну після розміщення військ КНДР у Росії. Чо підкреслив, що країна стежитиме за участю північнокорейських військ у РФ та "вигодами", які Північна Корея отримує від російської держави. Зокрема, щоб визначити курс дій.
У суботу, 2 листопада, Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що минулого тижня російські війська перекинули 7 тисяч додаткових військовослужбовців КНДР у невказані райони поблизу кордону з Україною.
За даними розвідки, росіяни озброїли корейців:
Крім того, війська КНДР були оснащені деякими приладами нічного бачення, тепловізорами та іншим оптичним обладнанням.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, у північнокорейських солдатів, імовірно, виникнуть проблеми під час участі в бойових діях проти ЗСУ. Йдеться про мовний бар'єр і не тільки.
Також у вчорашньому висновку в ISW написали, що залучення Росією військ КНДР до війни проти України може призвести до високого рівня втрат серед військових Північної Кореї. У зв'язку з цим війська азіатських союзників навряд чи зможуть повністю компенсувати втрати особового складу росіян.
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