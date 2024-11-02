Північна Корея може відмовитися від надання військ для допомоги РФ, - ISW

Залучення Росією армії КНДР до війни проти України, може призвести до високого рівня втрат серед північнокорейських військових. Тож війська азіатських союзників навряд чи зможуть повністю компенсувати втрати особового складу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що 1 листопада у Москві відбулася зустріч міністрів закордонних справ Росії Сергія Лаврова та Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) Чо Сон-Хуї.

Під час діалогу північнокорейська сторона заручилася міцними гарантіями підтримки Кремля на тлі розгортання своїх військових у Росії. Також Чо зазначила, що диктатор Кім Чен Ин доручив підтримувати до перемоги "священну війну" Росії проти України.

В Інституті вивчення війни звернули увагу на звернення Чо до концепції "священної війни". Аналітики нагадали, що Російська православна церква використовувала паралельну риторику для виправдання незаконного вторгнення РФ в Україну як екзистенціальної та цивілізаційної боротьби, в яку тепер добровільно вступила Північна Корея.

Примарна загроза

У звіті ISW також зазначили, що візит Чо до Москви відбувається на тлі повідомлень про розгортання 8 тисяч північнокорейських військових у Курській області, які незабаром вступлять у бій проти ЗСУ разом із російськими військами.

Міністр оборони США Ллойд Остін на прес-конференції 31 жовтня заявив, що російські війська навчили північнокорейських колег користуватися артилерійськими системами, керувати безпілотниками і проводити базові тактичні піхотні маневри.

Водночас, аналітики ISW переконані, що незважаючи на прихильність Пхеньяна до російських зусиль, війська КНДР навряд чи зможуть запропонувати довгострокове вирішення проблем РФ із людськими ресурсами.

Марні втрати

За словами Остіна, російські війська зазнають понад 1200 втрат на день (або близько 36 тисяч втрат на місяць). За останніми оцінками США, призов РФ становить від 25 до 30 тисяч нових солдатів на місяць, тож Росія не може замінити нинішні втрати на фронті у співвідношенні 1:1. Тобто, 8 тисяч солдатів КНДР становлять приблизно тижневу норму втрат по всій лінії фронту.

"Оскільки Північна Корея направила до Росії 12 тисяч військовослужбовців, залишається незрозумілим, як саме їх планують використовувати. Однак залучення солдатів КНДР до наступальних операцій з високим рівнем виснаження, з великою ймовірністю призведе до високого рівня втрат", - йдеться у звіті.

Нещодавно в ISW оцінили, що КНДР, імовірно, вирішила взяти участь у війні на боці Росії, щоб отримати цінний бойовий досвід сучасної війни. Однак в Інституті зазначили, що те, як російське командування використовує північнокорейські війська в бою, вплине на їхню здатність осмислено засвоювати і поширювати бойовий досвід.

"Якщо північнокорейські війська зазнають аналогічних росіянам втрат, то уроки, які Пхеньян сподівається отримати на полі бою, будуть підірвані. І Кім Чен Ин навряд чи буде змушувати свої війська зазнавати таких втрат на полі бою впродовж тривалого часу", - констатують в ISW.