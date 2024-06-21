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Південна Корея може надати Україні системи ППО і 155-мм снаряди, - ЗМІ

Фото: Південна Корея може надати Україні системи ППО і 155-мм снаряди (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Південна Корея розглядає можливість надання Україні систем протиповітряної оборони та 155-мм артилерійських снарядів. Обсяг постачань зброї залежатиме від позиції Росії щодо її відносин з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як повідомили агенству джерела в уряді, Південна Корея розглядає постачання 155-мм артилерійських снарядів та систем протиповітряної оборони, які необхідні Україні.

"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія поставиться до ситуації в майбутньому", - розповів чиновник.

 Yonhap зазначає, що раніше Південна Корея постачала в Україну лише нелетальне обладнання для війни проти Росії відповідно до політики, яка забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.

 

Розширення партнерства Росії та КНДР

Нагадаємо, 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув з візитом до столиці КНДР Пхеньяна.

Там Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає "негайне" надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з країн.

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