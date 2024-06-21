Південна Корея може надати Україні системи ППО і 155-мм снаряди, - ЗМІ

Як повідомили агенству джерела в уряді, Південна Корея розглядає постачання 155-мм артилерійських снарядів та систем протиповітряної оборони, які необхідні Україні.

"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія поставиться до ситуації в майбутньому", - розповів чиновник.

Yonhap зазначає, що раніше Південна Корея постачала в Україну лише нелетальне обладнання для війни проти Росії відповідно до політики, яка забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.