Південна Корея може надати Україні системи ППО і 155-мм снаряди, - ЗМІ

Південна Корея розглядає можливість надання Україні систем протиповітряної оборони та 155-мм артилерійських снарядів. Обсяг постачань зброї залежатиме від позиції Росії щодо її відносин з КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Як повідомили агенству джерела в уряді, Південна Корея розглядає постачання 155-мм артилерійських снарядів та систем протиповітряної оборони, які необхідні Україні.
"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія поставиться до ситуації в майбутньому", - розповів чиновник.
Yonhap зазначає, що раніше Південна Корея постачала в Україну лише нелетальне обладнання для війни проти Росії відповідно до політики, яка забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.
Нагадаємо, 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув з візитом до столиці КНДР Пхеньяна.
Там Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає "негайне" надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з країн.
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