Южная Корея может предоставить Украине системы ПВО и 155-мм снаряды, - СМИ

Как сообщили агентству источники в правительстве, Южная Корея рассматривает поставки 155-мм артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны, которые необходимы Украине.

"Существуют разные варианты предоставления оружия, и наша позиция по поводу последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия отнесется к ситуации в будущем", - рассказал чиновник.

Yonhap отмечает, что ранее Южная Корея поставляла в Украину только нелетальное оборудование для войны против России в соответствии с политикой, запрещающей предоставлять летальное оружие находящимся в состоянии войны странам.