Південна Корея готова прийняти північнокорейських військовополонених з України

"Згідно з конституцією, північнокорейські солдати є нашими громадянами, і повага до вільного волевиявлення громадян відповідає міжнародному праву та звичаям", - йдеться в заяві МЗС Південної Кореї.

Південна Корея заявила, що довела свій намір до українських колег і що вони продовжать необхідні консультації. "Їх не слід відправляти проти їхньої волі в місце, де існує загроза переслідування", - додали в міністерстві.

Заява Південної Кореї була оприлюднена після того, як полонений солдат заявив в інтерв'ю газеті Chosun Ilbo, що він хоче попросити притулку в Південній Кореї. Газета процитувала неназваного українського чиновника, який сказав, що можливість цього залежатиме від поглядів південнокорейського уряду, не вдаючись у подробиці.

Раніше Україна заявила, що захопила двох північнокорейців, які воюють на боці Росії в Курській області, і що вона готова повернути полонених солдатів, якщо Пхеньян зможе організувати обмін на українських солдатів, яких утримують на Росії.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що близько 4000 північнокорейських солдатів було вбито або поранено в Курській області. Загалом КНДР відправила на війну проти України близько 12000 тисяч солдатів.