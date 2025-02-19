Южная Корея готова принять северокорейских военнопленных из Украины

"Согласно конституции, северокорейские солдаты являются нашими гражданами, и уважение свободного волеизъявления граждан соответствует международному праву и обычаям", - говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Южная Корея заявила, что довела свое намерение до украинских коллег и что они продолжат необходимые консультации. "Их не следует отправлять против их воли в место, где существует угроза преследования", - добавили в министерстве.

Заявление Южной Кореи было обнародовано после того, как пленный солдат заявил в интервью газете Chosun Ilbo, что он хочет попросить убежища в Южной Корее. Газета процитировала неназванного украинского чиновника, который сказал, что возможность этого будет зависеть от взглядов южнокорейского правительства, не вдаваясь в подробности.

Ранее Украина заявила, что захватила двух северокорейцев, воюющих на стороне России в Курской области, и что она готова вернуть пленных солдат, если Пхеньян сможет организовать обмен на украинских солдат, удерживаемых на России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что около 4000 северокорейских солдат были убиты или ранены в Курской области. Всего КНДР отправила на войну против Украины порядка 12000 тысяч солдат.