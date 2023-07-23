Південна Корея дозволить бізнесменам відвідувати Україну для участі у відбудові країни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Рішення стане частиною заходів, які уряд планує вжити після візиту президента Юн Сок Йоля до України на початку липня. Тоді ж лідер країни пообіцяв надати пакет допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги та реконструкції.

З початку повномасштабної війни на території України, Південна Корея зберігала заборону на в'їзд до країни. Однак уряд все ж планує у виняткових випадках дозволити бізнесменам робити це для участі в програмах післявоєнної реконструкції.

Зазначається, що це не перший випадок, коли уряд робить винятки для своїх бізнесменів. Наприклад, у 2007 році Південна Корея наклала заборону на поїздки до Іраку, однак корейські компанії подорожували до країни, використовуючи у виняткових випадках свої паспорти.

Зокрема наступного тижня Корейська асоціація міжнародної торгівлі планує провести зустріч між представниками Міністерства торгівлі, а також будівельних, інфраструктурних та енергетичних компаній, які, зі свого боку, зацікавлені в відбудові України. Саме під час зустрічі може бути підняте питання про дозвіл на візити в Україну.

Також уряд розглядає можливість направлення делегації у складі високопосадовців та бізнесменів для обговорення проєктів реконструкції, вартість яких сягає понад 1 трильйон доларів.

Підтримка Південної Кореї Україні

Попри те, що Південна Корея - великий експортер зброї, поки що країна виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.

Під час візитку до Польщі, Юн Сок Йоль разом з польським колегою Анджеєм Дудою домовились допомагати Україні, а також підписали меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.