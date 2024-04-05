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Південна Корея допоможе Україні з реабілітацією військових

Архівне фото: міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Південна Корея виділить Україні фінансову допомогу, яку витратять на реабілітацію бійців Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Південної Кореї.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль заявив, що країна продовжить допомагати Україні, а також виділить пакет допомоги на 2,3 мільярда доларів, починаючи з цього року.

Також Сеул надасть 12 млн доларів на військову реабілітацію через Цільовий фонд НАТО для України. Військово-медичний клінічний реабілітаційний центр НАТО забезпечує хірургічне втручання, психологічне лікування, дослідження, освіту та навчання для поранених українських солдатів. 

У МЗС Південної Кореї уточнили, що НАТО планує допомогти у створенні таких центрів у п'яти містах України, зокрема в Ірпені під Києвом.

Співпраця Росії та КНДР

Глава МЗС Південної Кореї заявив, що постачання зброї Росії від КНДР впливає не тільки на безпеку Європи, але також на безпеку Корейського півострова

За його словами, передача Росією передових військових технологій і постачання переробленої нафти в Північну Корею зачіпає Корейський півострів. 

"Підкреслено, що це поставить під загрозу не тільки безпеку країни, а й глобальну систему нерозповсюдження", - додали в МЗС.

Допомога Україні від Південної Кореї

У вересні стало відомо, що Південна Корея надасть Україні фінансову допомогу на відновлення. Її розмір становить 2,3 млрд доларів.

Пізніше міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що на першому етапі кредити від Південної Кореї можуть бути залучені на постачання обладнання, а з 2025 року - на відновлення.

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