Південна Африка розслідує вербування 17 громадян для війни в Україні

Уряд Південної Африки заявив, що отримав сигнали від 17 громадян, які приєдналися до найманських сил у російсько-українському конфлікті, і вже працює над їх поверненням додому.

У заяві йдеться, що чоловіків заманили до бойових дій під приводом вигідних трудових контрактів. Усім їм від 20 до 39 років, і вони опинилися в пастці на охопленому війною Донбасі.

"Президент Сиріл Рамафоса наказав провести розслідування обставин, що призвели до вербування цих молодих чоловіків до цієї, здавалося б, найманської діяльності", - йдеться у заяві.

У заяві не вказано, за яку сторону конфлікту воюють південноафриканці. Згідно з законодавством Південної Африки, громадянам заборонено надавати військову допомогу іноземним урядам або брати участь в арміях іноземних урядів, якщо це не дозволено урядом Південної Африки.

Варто додати, що у серпні уряд Південної Африки попередив молодь бути обережними з фальшивими пропозиціями роботи в Росії, які поширювалися в соціальних мережах, після повідомлень про те, що деяких південноафриканських жінок обманом змусили виготовити дрони.