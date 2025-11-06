UA

Південна Африка розслідує вербування 17 громадян для війни в Україні

Фото: президент Сиріл Рамафоса (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Південної Африки заявив, що 17 громадян були обманом завербовані під виглядом вигідної роботи та опинилися у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 

Уряд Південної Африки заявив, що отримав сигнали від 17 громадян, які приєдналися до найманських сил у російсько-українському конфлікті, і вже працює над їх поверненням додому.

 

У заяві йдеться, що чоловіків заманили до бойових дій під приводом вигідних трудових контрактів. Усім їм від 20 до 39 років, і вони опинилися в пастці на охопленому війною Донбасі.

"Президент Сиріл Рамафоса наказав провести розслідування обставин, що призвели до вербування цих молодих чоловіків до цієї, здавалося б, найманської діяльності", - йдеться у заяві.

У заяві не вказано, за яку сторону конфлікту воюють південноафриканці. Згідно з законодавством Південної Африки, громадянам заборонено надавати військову допомогу іноземним урядам або брати участь в арміях іноземних урядів, якщо це не дозволено урядом Південної Африки.

Варто додати, що у серпні уряд Південної Африки попередив молодь бути обережними з фальшивими пропозиціями роботи в Росії, які поширювалися в соціальних мережах, після повідомлень про те, що деяких південноафриканських жінок обманом змусили виготовити дрони.

Росія вербує іноземців

Вже тривалий час відомо, що Росія вербує африканців та азіатів у спробах нав'язати та закріпити в чужих країнах "русский мир".

Детальніше про те, як це відбувається, що африканці роблять на фронті, як опиняються у полоні і що думають про росіян після, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що раніше російські ЗМІ встановили імена 51 військового з Китаю, які уклали контракт з армією окупантів. Для цього вони летіли до Москви цілеспрямовано.

