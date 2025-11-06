Южная Африка расследует вербовку 17 граждан для войны в Украине

Правительство Южной Африки заявило, что 17 граждан были обманом завербованы под видом выгодной работы и оказались в зоне боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правительство Южной Африки заявило, что получило сигналы от 17 граждан, которые присоединились к наемническим силам в российско-украинском конфликте, и уже работает над их возвращением домой.
В заявлении говорится, что мужчин заманили в боевые действия под предлогом выгодных трудовых контрактов. Всем им от 20 до 39 лет, и они оказались в ловушке на охваченном войной Донбассе.
"Президент Сирил Рамафоса приказал провести расследование обстоятельств, приведших к вербовке этих молодых мужчин к этой, казалось бы, наемнической деятельности", - говорится в заявлении.
В заявлении не указано, за какую сторону конфликта воюют южноафриканцы. Согласно законодательству Южной Африки, гражданам запрещено оказывать военную помощь иностранным правительствам или участвовать в армиях иностранных правительств, если это не разрешено правительством Южной Африки.
Стоит добавить, что в августе правительство Южной Африки предупредило молодежь быть осторожными с фальшивыми предложениями работы в России, которые распространялись в социальных сетях, после сообщений о том, что некоторых южноафриканских женщин обманом заставили изготовить дроны.
Уже длительное время известно, что Россия вербует африканцев и азиатов в попытках навязать и закрепить в чужих странах "русский мир".
Подробнее о том, как это происходит, что африканцы делают на фронте, как оказываются в плену и что думают о россиянах после, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что ранее российские СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.