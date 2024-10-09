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Юг Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

Среда 09 октября 2024 15:42
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Юг Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На 10 октября в Украине прогнозируется переменная облачность. Однако на юге страны ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра осадков не ожидается, за исключением Крыма и Херсонской области, где возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, в западных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, на юге до 15 градусов, а на востоке 4-9 градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла, в Карпатах ожидается 12-17 градусов.

Юг Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

Погода в столичном регионе

В Киевской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +7 +12 градусов, а днем +18 +23. В Киеве ночью ожидается 10-12 градусов, днем 20-22 градуса.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине резко похолодает и ожидаются сильные дожди. В частности, ухудшения погоды можно ожидать уже в эти выходные.

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