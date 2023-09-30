Південь України атакували понад 20 "Шахедів", - Гуменюк

"Безпілотники були знову спрямовані на Південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. В тому числі маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, результати атаки наразі підбиваються. Однак вже зрозуміло, що вона була досить потужною. Попередньо, росіяни застосували понад 20 безпілотників і орієнтовно 20 - було знищено.

Вона розповіла, що пріоритетом ворога все ще залишається Подунав'я. Зокрема припортова інфраструктура. Росіяни продовжують шукати об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження яких може суттєво вплинути в тому числі на економіку регіонів.

"На жаль, відбулося влучання в один з об'єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною", - підкреслила вона.

Атаки дронів по Україні

Російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.

Сьогодні вночі, 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

Також РФ атакувала Україну 28 вересня. Тоді окупанти використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ворожі дрони фіксували ще в Одеській та Миколаївській областях.

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