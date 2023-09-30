Юг Украины атаковали более 20 "Шахедов", - Гуменюк

"Беспилотники были снова направлены на Юг Одесщины, снова были направлены по непростым маршрутам. В том числе маневрируя, пытались обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины", - рассказала она.

По словам Гуменюк, результаты атаки сейчас подводятся. Однако уже ясно, что она была достаточно мощной. Предварительно, россияне применили более 20 беспилотников и ориентировочно 20 были уничтожены.

Она рассказала, что приоритетом врага все еще остается Подунавье. В частности, припортовая инфраструктура. Россияне продолжают искать объекты критической и другой важной инфраструктуры, поражение которых может оказать существенное влияние в том числе на экономику регионов.

"К сожалению, произошло попадание в один из объектов инфраструктуры в Винницкой области, но пожар уже ликвидирован. И эвакуация, которая проводилась для безопасности людей, не была критической", - подчеркнула она.

Атаки дронов по Украине

Российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.

Сегодня ночью, 30 сентября из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников в ряде областей объявили воздушную тревогу. В Винницкой области раздалось несколько взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

Также РФ атаковала Украину 28 сентября. Тогда оккупанты использовали 44 беспилотника, 34 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны. Вражеские дроны фиксировали еще в Одесской и Николаевской областях.

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