Юг США накрыл мощный шторм: есть много жертв и разрушений

В США мощный шторм оставил без света сотни тысяч домов. Стихия унесла жизни почти 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Сильная штормовая система накрыла Средний Запад и Юг США, вызвав масштабные разрушения и человеческие жертвы. В штате Миссури стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек, а более 316 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Дамы и господа. Обычно я не прошу о таких вещах, потому что никогда не думал, что это случится с моим собственным штатом. Пожалуйста, держите всех в Ролле, Миссури в своих мыслях и молитвах. 4 торнадо ударили прошлой ночью, причинив большой ущерб. pic.twitter.com/1WxfUpwYfV - Boston Celtics NBATL (@Stratm1Stratman) 15 марта 2025 г.

В Арканзасе подтверждена гибель трех человек, еще 29 человек получили ранения в результате ночного удара непогоды. В штате Техас в районе Амарилло погибли четыре человека. В Оклахоме один человек попал в дым от лесных пожаров и не выжил.

По оценкам синоптиков, суровая погода угрожает 138 миллионам американцев. Предупреждение о возможных торнадо уже объявлено в:

Иллинойсе,

Миссури,

Арканзасе,

Миссисипи,

Индиане,

Кентукки.

Всего, по данным издания, по меньшей мере 19 человек погибли, а еще десятки получили ранения.