Не південь. Синоптик дала прогноз на сьогодні, назвавши найтепліший регіон

Погода в Україні сьогодні, 15 березня, буде теплішою, ніж у попередні дні. Причому на заході буде тепліше, ніж на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"П'ятниця очікується найтеплішою в західних областях, до +9...+14 градусів, навіть на півдні України градуси очікуються стриманішими, +8...+11 градусів. У більшості областей температурна картинка досить однобарвна, протягом дня +6..+9 градусів", - розповіла вона.

Крім того, 15 березня опади більш ймовірні у центральній частині України, на півдні та сході - дощ, де свіжіше, з мокрим снігом.

"На півночі без істотних опадів. А на заході завтра навіть із сонечком", - додала синоптик.

У Києві опадів не передбачається. Вітер південно-східний, помірний. Вдень очікується +6...+8 градусів.

Погода на вихідних в Україні

У суботу, 16 березня, в Україні потепліє.

"Хіба що холодний "язик" із північного сходу не дасть теплу поширитися аж до Вінниччини і навіть Одещини", - попередила Діденко.

А ось у неділю, 17 березня, потепліє в більшості областей України, проте в західних областях навпаки, похолоднішає і пройдуть дощі.