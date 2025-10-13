ua en ru
Пів життя в окупації: з Криму врятували 20-річного українця, якого готували до армії РФ

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 20:29
Пів життя в окупації: з Криму врятували 20-річного українця, якого готували до армії РФ Ілюстративне фото: з Криму врятували 20-річного українця, якого готували до армії РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Ще одному молодому українцю вдалося вирватися з російської окупації. Його вдалось повернути з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, хлопцю 20 років, і коли Росія захопила Крим, йому було лише 11. Відтоді він жив у середовищі, де будь-який прояв української ідентичності карався.

"Минулого року окупаційна влада почала тиснути на нього - спершу викликали на "медичну комісію", потім вручили повістку до російської армії. До дому приходили поліцейські, проводили допити, накладали штрафи й змушували підписати "підписку про невиїзд", - зазначив Єрмак.

Юнак змушений був працювати неофіційно, щоб підтримувати родину й водночас уникати мобілізації. Врятуватися йому допомогла подруга, яка мешкає на підконтрольній Україні території. Вона звернулася до фахівців Української мережі за права дитини, і спільно з волонтерами вдалося організувати складну, але успішну операцію з повернення хлопця.

"Сьогодні він уже у безпеці. Не приховує емоцій, коли вперше за дев’ять років бачить український прапор, чує рідну мову й може говорити нею вільно", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни "перевиховують" українських дітей.

окупанція Війна в Україні
