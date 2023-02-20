Пів України охопила повітряна тривога: що відомо

Сьогодні, 20 лютого, увечері у низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 23:02
За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, росіяни вдарили по Куп'янську за допомогою ракет С-300.
"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додав він.
Станом на 22:50 тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Луганській області та Криму, де вона діє вже кілька місяців.
При цьому офіційні джерела поки що не повідомляють жодних причин тривоги.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області.
Також ми писали, що російські військові із артилерії обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина.
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